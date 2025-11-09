35歳キム・ヨナの美貌に“フィギュア全盛期”日本も虜？「国を代表するスター」と韓国メディア称賛のワケ | RBB TODAY

韓国の“フィギュア女王”キム・ヨナ（35）の変わらぬ美貌と存在感が、日本を再び感嘆させている。引退して早くも11年が過ぎたが、彼女は依然として韓国を代表するスポーツスターであり、“時代のアイコン”として語り継がれている。

とある日本メディアは最近、キム・ヨナのインスタグラム投稿をもとに彼女の近況を報じた。投稿ではキム・ヨナがアンバサダーを務めるスポーツブランドのウェアを着用し、漢江をバックに優雅な姿を披露している。

同メディアは「9月に35歳になったキム・ヨナがモデルのようなポージングを見せた」とし、フォロワーから多くの賞賛が寄せられていたことを伝えていた。

2014年ソチ五輪を最後に選手生活を終えたキム・ヨナだが、以降10年以上が経った現在もフィギュアスケートの象徴的存在として残っており、後輩選手も「越えられない壁」と尊敬の念を示している。

キム・ヨナは2022年10月、ボーカルグループ「Forestella」のメンバーである5歳年下のコ・ウリムと結婚。一時は夫の兵役のため離れ離れで生活していたが、今年5月の除隊以降は夫婦仲睦まじい近況をSNSを通じて伝え、度々話題となっている。自然体ながらも洗練された魅力を感じさせる夫婦の日常は、韓国国内外のファンから温かい反応を得ている。

それだけに、中井亜美、坂本花織、住吉りおんなど有力選手の台頭で“フィギュア全盛期”を迎えた日本でも、依然としてキム・ヨナに対する関心は高いようだ。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

