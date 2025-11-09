少女時代の“美脚”健在！ソヒョン、バレエウェア姿で圧巻スタイル披露「脚なっが」【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のソヒョンが、変わらぬ抜群のスタイルで魅了した。

ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Every pause has something to say」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、レオタードにグレーの巻きスカート、薄手のカシュクールを羽織ったバレエウェアでストレッチをするソヒョンの姿が収められている。優雅な雰囲気と、少女時代の代名詞でもあるスラリと伸びた美脚が際立ち、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「美しすぎます」「バレエが似合う」「スタイルどうなってるの？」「脚なっが」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ソヒョンInstagram）

なお、ソヒョンが出演したオムニバスショートムービー『ビリーブ』（原題）の一編『最後までやる』（原題）は、9月17日に韓国で公開された。

◇ソヒョン プロフィール

1991年6月28日生まれ。本名ソ・ジュヒョン。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。最年少メンバーながら170cmという高身長にスラリとしたスタイルの持ち主で、グループ内ではリードボーカルを担当。2019年、イ・ジュンギやチソンなど演技派俳優が多数所属するナムアクターズに移籍。主な出演作に映画『モラルセンス～君はご主人様』、ドラマ『プライバシー戦争』『ジンクスの恋人』など。

■【写真】ソヒョン、大胆スイムウェア姿で意外な“グラマー体型”

■【写真】ソヒョン、"胸元ざっくり"ドレス

■【写真】完璧ボディ…ソヒョンの“ボリューム感”