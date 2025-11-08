ZEROBASEONEソン・ハンビン＆パク・ゴヌク、アジア3地域のファッション誌表紙を独占！圧巻の存在感 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のメンバー、ソン・ハンビンとパク・ゴヌクが、アジア3地域のファッション誌の表紙を同時に飾り、グローバルな存在感を見せつけた。

ソン・ハンビンとパク・ゴヌクは、最近発売されたファッション雑誌『L'OFFICIEL』マレーシア版と、男性向けファッション誌『L'OFFICIEL HOMMES』シンガポール版、香港版の11月号表紙に登場。ナチュラルなスタイリングのカジュアルルックで柔らかな少年美を放ちつつ、さまざまなポーズで2人ならではの落ち着いた空気感を見せ、視線を引きつけた。

（写真提供＝『L'OFFICIEL』、『L'OFFICIEL HOMMES』）

カバー撮影とともに行われたインタビューでは、現場の雰囲気を和ませたソン・ハンビンが「メンバー同士の理解が深まった。誰がいつ助けを必要としているのか、今は自然と分かるようになったし、その感覚がチームワークをより強くしてくれていると思う」と語った。パク・ゴヌクも「同じチームになったからこそ、互いを自然に思いやり、尊重する方法を学んだ。ステージでは、言葉を交わさなくても目だけで通じ合うことができる」と付け加えた。

ZEROBASEONEは今年、韓国内で5枚目のミニアルバム『BLUE PARADISE』とフルアルバム『NEVER SAY NEVER』、さらに日本ではスペシャルEP『ICONIK』をリリースし、休む間もなく活動を続けている。同時に、大規模アリーナ級ツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR "HERE&NOW"」（以下、『HERE&NOW』）に突入し、世界各地を巡っている。

ファンと継続的に会い続けていることについて、ソン・ハンビンとパク・ゴヌクは、それぞれの原動力を「真心」と「視点の変化」だと語った。ソン・ハンビンは「ファンの皆さんにさまざまな姿を見せたいという目標が、僕を動かし続けている」とし、パク・ゴヌクは「今の僕を愛してくれる人たちを、もっと幸せにしたいと思うようになった」と思いを明かした。

（写真提供＝『L'OFFICIEL』、『L'OFFICIEL HOMMES』）

また、ファンダムZEROSE（ゼローズ）について、ソン・ハンビンはZEROSEを「四つ葉のクローバーの4枚目の葉」に例え、「ZEROSEと出会って、そこから幸せが咲いた。僕にとってZEROSEはクローバーを完成させる最後の葉だ」と語った。パク・ゴヌクは「ZEROSEは“窒素”のような存在。僕たちを生かしてくれる」と、深い愛情を示した。

現在進行中のワールドツアー「HERE ＆ NOW」ワールドツアーは、ソウル、バンコク、埼玉での公演に続き、11月8日のクアラルンプール、15日のシンガポール、12月6日の台北、12月19～21日の香港と回る全7地域12公演を展開する予定だ。

