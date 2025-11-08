イケメン夫が赤裸々告白！フィギュア女王キム・ヨナ、引退して“夜食”にハマる「定番はチキンと…」 | RBB TODAY

韓国の“フィギュア女王”キム・ヨナが、現役を引退して「夜食」を始めたようだ。5歳年下のイケメン夫がテレビ番組で告白し、話題を集めている。

11月7日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）では、“新人シェフ”としてキム・ヨナの夫コ・ウリムが出演した。

番組では、料理研究家のイ・ヨンボクが「キム・ヨナさんは現役時代まともに食べられなかったはずだが、今はどうなのか」と、コ・ウリムに妻の食生活を尋ねる一幕があった。

すると、コ・ウリムは「結婚してから僕が妻に夜食へ“入門”させました」と告白。「結婚してからは食べることがとても大きな幸せになるじゃないですか。（妻のキム・ヨナも）“ああ、こういう理由で人は夜食を食べるんだ”と悟りました。今は引退して以前より気にすることもなくなったので、夜食も一緒に楽しんでいます」と明かし、スタジオの注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）キム・ヨナ（左）、コ・ウリム

（写真＝KBS 2TV）

スタジオでは、スピードスケート選手イ・サンファと結婚した歌手カンナムが羨望の眼差しを向ける。彼は以前、自身のYouTubeチャンネルでラーメンを食べていた際、イ・サンファに取り上げられたことがあったためだ。カンナムは「麺を切られちゃうと何も言えなくなる」と吐露し笑いを誘った。

その後、定番の夜食メニューを聞かれたコ・ウリムは「チキン」と「トッポギ」を挙げた。イ・ヨンボクが「ヨナさんは夜食を食べた次の日も綺麗なのか」と尋ねると、コ・ウリムは「綺麗です。自分の瞳にはいつも綺麗に映っています」と“惚気”とともに答え、スタジオをほっこりとさせていた。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年7月、同年10月に“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚することを電撃発表し、大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊し、2025年5月19日に除隊した。

