ブランチレポーター・秋元絵里花のレアな私服姿にファン「シックで大人な」「足綺麗すぎ」 | RBB TODAY

モデルの松元絵里花が4日、自身の公式Xを更新。秋らしい私服ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

秋元絵里花（写真は秋元絵里花の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

松元は1995年生まれ、福岡市出身の29歳。2014年に『Ray』専属モデルとしてデビュー、2016年度「三愛水着楽園イメージガール」を務め話題に。現在、TBS系『王様のブランチ』のレギュラーとしても活躍している。

松元は「たまには私服を♡」とコメントを添え、4枚の写真を投稿。グレーのジャケットとスカートを合わせたシックなスタイリングで、落ち着いた大人の魅力を漂わせた。1枚目では、コンクリート壁の前で携帯を耳に当てる姿を見せ、2枚目では階段に腰掛けて微笑むナチュラルな表情を披露。さらに、ショップ前でのショットや自転車を背景にした立ち姿など、どれも日常のワンシーンを切り取ったような雰囲気に仕上がっている。

松元のレアな私服姿に、ファンからは「シックで大人のgoodなセンス」「足綺麗すぎ」「素敵」といったコメントが寄せられている。