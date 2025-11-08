反則級の迫力！韓国人気チアガール、大胆ミニスカ衣装の“完璧体型”に絶賛「ナンバーワン」「美しき姫」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンのミニスカSHOTがファンを釘付けにしている。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がチアを務める韓国プロバレーVリーグ男子部のチーム「KB損害保険スターズ」のチアリーディング衣装を身にまとい、さまざまなポーズを披露するキム・ヒョニョンが写っている。

黄色、白、黒を基調としたノースリーブトップスとミニスカートの衣装で、メリハリ抜群の美スタイルを惜しげもなく披露するキム・ヒョニョン。引き締まったウエストや健康的な美脚も見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「華やかなスタイルだ…」「美しき姫」「韓国ナンバーワン！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。

