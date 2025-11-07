 プロボディボーダー・白波瀬海来、鍛え抜かれた美ボディ披露！初フォトエッセイ発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

プロボディボーダー・白波瀬海来、鍛え抜かれた美ボディ披露！初フォトエッセイ発売決定

エンタメ グラビア
注目記事
白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
  • 白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
  • 白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
  • 白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
  • 白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
  • 白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
  • 白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water

　プロボディボーダーとして世界を舞台に挑戦を続け、インフルエンサーやタレントとしても活躍する白波瀬海来が、初のデジタルフォトエッセイ『Kai-La ～海からの贈り物～』（Water）を11月21日に発売する。

白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water
白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water

　同作は単なる写真集ではなく、彼女自身の言葉と物語が織り重なる「生きる証」として制作。撮影はバリ、ポルトガル、チリといった海外を中心に行われ、太陽に照らされる屈託のない笑顔から、海に包まれた神秘的で静謐な表情まで、アスリートとしての強さと、一人の女性としての儚さや優しさが交錯する瞬間を収めている。

白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water

　また、これまでSNSやメディアでは語られることのなかった「心の内側」を綴ったエッセイも多数収録。夢に挑み続ける勇気、海との絆、そしてファンへの感謝が込められている。

白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water

　「海は、いつも私に答えをくれる」。その想いを胸に、白波瀬が贈る初めてのフォトエッセイだ。

　同作の発売に先立ち、白波瀬の公式ファンクラブ「KYRA OFFICIAL FANCLUB」もオープン。撮影の裏側や本人によるメッセージ動画、会員限定イベントへの招待など、ファンと彼女をつなぐ特別なコンテンツを発信していく。

白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water

　会員には未掲載カット版のデジタル写真集などがプレゼントされ、写真集を手にした後も、ファンクラブを通じて「KYRA」の世界をより深く体験できる。


美女ボディーボーダー・白波瀬海来、小麦肌まぶしい水着姿披露！3rdイメージDVD発売！ | RBB TODAY
画像
タレント・白波瀬海来のサードイメージDVD『Luster』（リバプール）が12月24日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/11/25/194022.html続きを読む »

ボディボーダー・白波瀬海来、海で鍛えたカラダを大胆披露！ | RBB TODAY
画像
白波瀬海来の3rdイメージDVD『Luster』（リバプール）が本日24日発売。同日から動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」でも配信がスタートした。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/24/194815.html続きを読む »

美女ボディボーダー白波瀬海来　ウェットスーツを脱ぎ捨てて 週刊ポストデジタル写真集
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
白波瀬海来 idolpost 波間の天使をつかまえて 294Photos (ELD)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top