プロボディボーダー・白波瀬海来、鍛え抜かれた美ボディ披露！初フォトエッセイ発売決定 | RBB TODAY

プロボディボーダーとして世界を舞台に挑戦を続け、インフルエンサーやタレントとしても活躍する白波瀬海来が、初のデジタルフォトエッセイ『Kai-La ～海からの贈り物～』（Water）を11月21日に発売する。

白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』（C）Water

同作は単なる写真集ではなく、彼女自身の言葉と物語が織り重なる「生きる証」として制作。撮影はバリ、ポルトガル、チリといった海外を中心に行われ、太陽に照らされる屈託のない笑顔から、海に包まれた神秘的で静謐な表情まで、アスリートとしての強さと、一人の女性としての儚さや優しさが交錯する瞬間を収めている。

また、これまでSNSやメディアでは語られることのなかった「心の内側」を綴ったエッセイも多数収録。夢に挑み続ける勇気、海との絆、そしてファンへの感謝が込められている。

「海は、いつも私に答えをくれる」。その想いを胸に、白波瀬が贈る初めてのフォトエッセイだ。

同作の発売に先立ち、白波瀬の公式ファンクラブ「KYRA OFFICIAL FANCLUB」もオープン。撮影の裏側や本人によるメッセージ動画、会員限定イベントへの招待など、ファンと彼女をつなぐ特別なコンテンツを発信していく。

会員には未掲載カット版のデジタル写真集などがプレゼントされ、写真集を手にした後も、ファンクラブを通じて「KYRA」の世界をより深く体験できる。