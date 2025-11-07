日本ツアー目前のNCT WISH、日本AL収録曲『Dreamcatcher』を先行公開！ライブでの初披露に期待高まる | RBB TODAY

NCT WISHの日本1stミニアルバム収録曲『Dreamcatcher』が、11月6日に先行公開された。

NCT WISHの日本1stミニアルバム『WISHLIST』に収録されている『Dreamcatcher』は、11月6日18時に各グローバル音楽プラットフォームで公開され、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどを通じてスペシャルビデオも同時に公開。世界中のファンから高い関心を集めている。

新曲『Dreamcatcher』は、幻想的なシンセサウンドと感性的なメロディが調和したポップナンバーで、NCT WISHの繊細で澄んだボーカルが神秘的な雰囲気に爽やかさを添える。「君を苦しめる悪夢を僕が消してあげる」というメッセージが込められ、聴く人に温かい癒やしを届ける楽曲だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

またNCT WISHは、11月8日・9日に石川県の本多の森ホールで開催される「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH：Our WISH in JAPAN’」で、『Dreamcatcher』のステージを初披露する予定で、日本ファンから熱い反応が期待されている。

今回のツアーは、石川、広島、香川、大阪、北海道、福岡、愛知、兵庫、東京の日本9都市で全17公演を実施。全公演が即日完売となり、NCT WISHの爆発的人気と強力なパワーを改めて証明した。

なお、日本1stミニアルバム『WISHLIST』は、2026年1月14日に発売される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

