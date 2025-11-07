“大胆ステージ衣装”で物議の教訓は生かされず…「赤十字マーク」無断使用したチョン・ソミのブランドが告発 | RBB TODAY

またしても「赤十字マーク」をめぐって、K-POPアイドルが物議を醸している。

今回は、I.O.I出身の歌手チョン・ソミが立ち上げたビューティーブランドが赤十字マークを無断で使用し、告発までされる事態となった。

チョン・ソミのビューティーブランド「GLYF」は11月6日、公式SNSを通じて「新製品『Hue Spread Stick』のプロモーションのために制作したスペシャルPRキット『感情応急処方キット』に、大韓赤十字社の象徴と類似して認識される可能性のあるデザイン要素が含まれていた」とし、「事前の確認が不十分だったため、このようなミスを犯した」と明らかにした。

続けて「赤十字標章が持つ歴史的意味と人道的価値を十分に認識しないまま制作が進められた点を深く反省している」とし、「公共の信頼を損なう可能性のある事案であることを厳粛に受け止めている」と付け加えた。

（写真＝GLYF Instagram）『感情応急処方キット』

ブランド側は、問題となったデザインを含む画像や映像をすべて削除し、配布されたPRキットのパッケージを回収中と説明。さらに「デザインチームおよびブランドチームを対象に、象徴物使用に関する社内ガイドラインを強化し、再教育を実施する」とし、再発防止を約束した。

しかし、謝罪と商品回収が行われたとはいえ、事態の収拾は見通せない。翌11月7日、GLYFを運営するBeaubbleコリア社の代表取締役A氏が大韓赤十字社組織法違反の疑いで告発されたことが確認されたのだ。

この事件はソウル城東警察署に受理され、関連の捜査が進められるという。

（写真提供＝OSEN）チョン・ソミ

大韓赤十字社の組織法第25条（赤十字標章などの使用禁止）によると、「赤十字社、軍医療機関、または赤十字社からその使用承認を受けた者でない者は、事業用または宣伝用で白地に赤いギリシャ式十字を表示した赤十字標章、またはこれと類似した標章を使用してはならない」と明示されている。

これに違反した場合、1000万ウォン（約100万円）以下の罰金または500万ウォン（約50万円）以下の過料が科されるとされており、さらに赤十字社は「赤十字標章を商標法に基づく商標として出願し、侵害罪が適用された場合、最長7年以下の懲役または1億ウォン（約1000万円）以下の罰金に処される可能性がある」と案内している。

病院や薬局でも使えない、特別なマークなのだ。

赤十字マークを使って問題となったK-POPアイドルは、昨年もいた。当時はまだ「(G)I-DLE」というグループ名だったi-dleだ。

i-dleは昨年7月、音楽番組『ミュージックバンク』のステージに立ち、新曲『Klaxon』を披露した際、ライフガード（人命救助隊）をコンセプトにしたステージ衣装を着用した。

（画像＝KBS2）『ミュージックバンク』に出演したi-dle

その衣装自体が刺激的という騒動もあったが、何よりも衣装に赤十字マークがついており、それが問題となった。

議論が大きくなると、所属事務所CUBEエンターテインメントは「ステージ衣装に問題があった点を認知し、大韓赤十字社と連絡して謝罪して再発防止および後続措置に対して積極的に協議している」とし、「当社はこれと関連して不便を強いられた関係者の皆さんにもう一度、謝罪の言葉を申し上げる」と頭を下げた。

大韓赤十字社も様々なメディアを通じて「CUBEエンターテインメントから標章使用の承認要請を受けたことはない」とし、「関連内容を認知できなかったようだ。故意・常習性はないと判断し、罰金や過料はない予定だが、再発防止を要請する」と明らかにした。

その後、i-dleメンバーたちは1人1000万ウォンずつ、計5000万ウォン（約500万円）を大韓赤十字社に寄付している。

（写真＝i-dle公式X）問題となったステージ衣装

i-dleのケースは衣装のデザインに使われたという点で大事にならなかったが、チョン・ソミのビューティーブランドは商品に使用しているだけに、「無知によるミスだった」で済むのかどうかはわからない。

単なる油断か、あるいは無知によるものかは不明だが、社会的信頼に関わる一線は厳守されるべきだ。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍し1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

