東方神起・ユンホ、新AL『I-KNOW』カムバック本格始動！音楽番組＆バラエティ出演で勢い加速 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、1stフルアルバム『I-KNOW』のリリースとともに多彩な活動を展開し、カムバックの熱気を盛り上げている。

まずユンホは11月6日19時、YouTubeチャンネル「1theK Originals」のコンテンツ『1theKILLPO』でタイトル曲『Stretch』のパフォーマンスを初公開。“トップクラスのパフォーマー”らしい力強いエネルギーと独創的なポイントダンスで、グローバルファンの視線を一気に釘付けにした。

本日（7日）はKBS2『ミュージックバンク』と、MBN・Channel S『チョン・ヒョンム計画3』（原題）に相次いで出演。音楽番組ではさらに進化したステージ掌握力とカリスマを、バラエティ番組では情熱あふれる“モッパン”や軽快な掛け合いを披露し、異なる魅力を見せる予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ユンホ

さらに8日にはKBS2『家事する男たち シーズン2』（原題）で、自然体で人間味あふれる姿を披露し、視聴者に親しみを届ける計画。そして9日にはSBS『人気歌謡』でタイトル曲『Stretch』のステージを披露し、カムバックの勢いをさらに加速させる。

なお、ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、ダブルタイトル曲『Stretch』と『Body Language』を含む、さまざまな雰囲気の全10曲を収録しており、好評を得ている。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

