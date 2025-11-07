制コレ24・小森香乃、水着で魅せる圧巻“美ヒップ”！最新デジタル写真集が配信開始 | RBB TODAY

7日、グラビア・女優として活躍する小森香乃の最新デジタル写真集『幻夏』（ワニブックス）が配信された。
小森は東京都出身の17歳。週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」メンバーとして活動し、グラビア界で存在感を確立している 。さらに数々の舞台や、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積んでいる。
同作の舞台はとある夏の日、どこか懐かしい雰囲気の古民家 。少女らしくはじける笑顔やドキッとするほど大人びた瞳、そしてはかなさを漂わせるアンニュイなムードなど、ノスタルジックな風景の中に抜群の表現力で溶け込む彼女のあらゆる表情を詰め込んだ。「あの恋は、ひと夏限りの幻だったのか――」そう感じさせる、切なく甘酸っぱいフォトストーリーに仕上がっている。
同作の撮影は田畑竜三郎が担当。DMM ブックス、ブックライブ、ebookjapanなどの電子書店で購入できる。
小森香乃、かわいさ全開のツインテ水着を披露！ 等身大の制服姿や体操着姿も… | RBB TODAY
小森香乃のデジタル限定写真集『小悪魔天使ちゃん』（ワニブックス）が、5月9日に発売されることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229145.html続きを読む »
制コレ24・小森香乃、体育館×水着のグラビア撮！ 注目の16歳が“笑顔”と“美ボディ”で魅せる | RBB TODAY
「香乃たん可愛すぎる」「楽しそうでほんと好き」――。これらの反響は、「制コレ24」メンバー・小森香乃のインスタグラムに寄せられたもの。小森のとびきりスマイルが炸裂したオフショットが、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/28/226830.html続きを読む »