“二股疑惑”のミセス若井滉斗とNiziU・NINAの熱愛説、JYPエンタが完全否定「交際関係ではない」 | RBB TODAY

ガールズグループNiziUのNINA（ニナ）とMrs.GREEN APPLEのギタリスト・若井滉斗の熱愛説について、JYPエンターテインメントが正式に否定した。

NINAの所属事務所JYPエンターテインメントは11月6日、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、若井滉斗との交際報道について「親しい先輩・後輩の関係であり、交際関係ではない」と公式立場を発表した。

これに先立ち11月4日、日本の『週刊文春』などが、NINAと若井滉斗が一緒にいる姿をキャッチし、「深夜デートを楽しんでいた」として熱愛説を報じていた。

NiziUは以前、Mrs. GREEN APPLEと合同ステージで共演しており、同バンドの大森元貴はNiziUの楽曲『Always』の制作にも参加している。

だが、JYPエンターテインメントが報道を即座に否定したことで、今回の熱愛説は事実ではないことが明らかになった。

（写真提供＝OSEN）NiziUのNINA

若井滉斗の所属側も日本メディアを通じて「事実と異なる部分もあるが、基本的にはアーティストのプライベートに関することだ」とコメントしている。

一方、『週刊文春』は若井滉斗と別の女性を含めた二股疑惑も報じている。

（写真提供＝OSEN）若井滉斗

NiziUは、JYPエンターテインメントとソニー・ミュージックが共同制作したグローバル・オーディション・プロジェクト「Nizi Project」を通じて誕生したガールズグループ。2020年12月に日本でデビューし、2023年10月には韓国デビューも果たした。

（記事提供＝OSEN）

