小栗旬や赤西仁と共演したハン・ヒョジュ、実の母親の写真を公開　そっくりの美貌で目を引く | RBB TODAY

小栗旬と共演したNetflixドラマでも注目された女優ハン・ヒョジュが、母親の挑戦を応援した。

11月6日、ハン・ヒョジュは自身のインスタグラムに「Mom’s new profile photo Beautiful！（お母さんの新しいプロフィール写真、すてき！）」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ハン・ヒョジュの母ノ・ソンミさんの新しいプロフィール写真だ。ハン・ヒョジュとそっくりの美貌が目を引く。ハン・ヒョジュ特有の清らかで儚げな雰囲気が母にも感じられ、視線を奪った。

特に、笑うと少し下がる目元や口元のラインなどから、ハン・ヒョジュの面影が思い起こされた。ハン・ヒョジュは母のプロフィール写真と映像を投稿した後、「いつも挑戦し続けるお母さん、すごいし尊敬しています！ 応援しています」とメッセージを添えた。

なおハン・ヒョジュは、10月16日に公開されたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』で小栗旬や赤西仁、中村ゆりと共演し、日韓で大きな注目を集めた。

◇ハン・ヒョジュ プロフィール

1987年2月22日生まれ。2003年に芸能界入りし、ドラマ『トンイ』や映画『監視者たち』『ビューティー・インサイド』『王になった男』など、様々なジャンルで存在感を示した。アメリカの人気映画『ボーン』シリーズのスピンオフドラマ『トレッドストーン』（原題）に出演するなど、アジアにとどまらない活躍を見せている。2025年のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』では小栗旬と共演して話題になった。

