チャウヌの電話番号が流出！？　通話に成功したファンの反応が話題に「心臓が止まるかと思った」 | RBB TODAY

チャウヌの“電話番号流出”が話題を呼んでいる。

しかし、実際には本人の番号ではなく、新アルバムのプロモーションを目的とした独創的なARS（自動音声応答システム）イベントであることが明らかになった。

チャウヌは11月4日、公式SNSで「Call me now, before the sound is gone（音が消える前に、今すぐ電話して）」というメッセージ、電話のダイヤル画面を模した画像、そして「070-8919-0330」と書かれたティザーイメージを公開した。

短い映像の中でチャウヌは「もしもし？」と一言を残し、ファンの好奇心を刺激。実際に本紙『スポーツソウル』の記者も電話をかけてみたが、「通話中」という音声が流れるだけだったという。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

一方で、運よく通話に成功したファンたちは「声を聞いただけで胸が高鳴った」「手が汗でびっしょり」「ウヌだけしゃべらないで、私にも話させて！」などと興奮した反応を見せている。

このイベントは、11月21日13時に配信予定のチャウヌの2ndソロミニアルバム『ELSE』リリースに合わせた「ARSボイスコンテンツ」の第1弾で、ファンとのエモーショナルな繋がりを狙ったユニークなマーケティングとして注目されている。

SNS上では「本当にウヌの番号かと思って心臓が止まるかと思った」「こんなマーケティング初めて見た」「電話がつながるだけで倒れそう」といった声が相次ぎ、熱い盛り上がりを見せている。

（画像＝チャウヌ公式X）

『ELSE』は11月21日13時（日本時間）に全世界同時リリース。チャウヌ自身は現在、軍服務中だ。最近では高市早苗首相も出席したAPEC首脳会議の歓迎晩餐会・文化公演で司会を務め、話題となった。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名イ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』。2025年7月に入隊した。

■【画像】APEC首脳会議にイケメンすぎる軍人が？正体は兵役中のチャウヌ

■【写真】BTS・JUNG KOOK、兵役中の親友ASTRO・チャウヌを抱っこ？

■【写真】チャウヌ、“刺激強すぎ”なスイムウェア姿