IVE・レイ、体の半分以上が“脚”!?非現実的なスタイルにファン驚き「どうなってるの？」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのレイが、非現実的なスタイルを披露した。

レイは11月3日、自身のインスタグラムを更新し、「BOMB...」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、10月31日から11月2日までソウル・KSPO DOMEで開催されたワールドツアー「SHOW WHAT I AM」のオフショットだ。

写真のレイは、白のホルターネック風クロップドトップスにデニムパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露。トップスからは引き締まったウエストがのぞき、目を引く。また、体の半分以上が脚と言っても過言ではないほどスラリと伸びた美脚が際立ち、抜群のスタイルを見せつけた。

この投稿を見たファンからは、「神すぎ」「スタイルどうなってるの？」「可愛すぎます」「ビジュアルもスタイルも最強」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、11月14日と15日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」に出演予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

■【写真】「伝説だ」IVE・レイ、意外な“ボリューム感”

■【写真】「限界突破」IVE・レイ、大胆“バックレス”で魅了

■【写真】IVE・レイ、ディズニーを満喫！