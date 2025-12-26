RIIZE、“1年5カ月ぶり”日本オリジナルSG『All of You』メインビジュアル解禁！自由なムードに注目 | RBB TODAY

RIIZEが1年5カ月ぶりとなる日本オリジナル作品、RIIZE The 2nd Japan Single『All of You』のメインビジュアルを公開した。

本作には新曲『All of You』『Flashlight』が収録され、初回限定盤A/B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種で発売される。

公開されたビジュアルでは、それぞれの個性とメンバー同士の関係性を立体的に切り取り、自由さや遊び心、そしてチームとしての一体感を同時に表現。これから始まる『All of You』の物語や表現の広がりを予感させる一枚となっている。

RIIZE The 2nd Japan Single『All of You』メインビジュアル

さらに、初回限定盤AのDVDに収録される「Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15」のティザー映像も、RIIZEの公式SNSにて公開された。

9月に代々木第一体育館で開催された「RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の会場で撮影されたスペシャルインタビュー映像をはじめ、当日のリハーサルシーン、ライブ直前・直後のメンバーの姿、ライブ映像まで収めた、ボリューム満点の内容となっている。

またRIIZEは、2026年にはワールドツアー特別公演として、男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」3Daysを開催する。

K-POP第5世代の先頭を走り続けるRIIZEの、さらなる飛躍から目が離せない。

なお、RIIZE The 2nd Japan Single『All of You』は、2026年2月18日（水）に発売される。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

