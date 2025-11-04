パク・ヒョンシク、イム・シワンなど豪華25人！香港開催「MAMA AWARDS」プレゼンター発表 | RBB TODAY

香港で開催されるK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」に登壇するプレゼンターが発表された。

エンターテインメント会社CJ ENMは、来る11月28～29日に香港のカイタック・スタジアムで開催される「2025 MAMA AWARDS」のプレゼンター25人を発表した。

CJ ENMによると、プレゼンターの顔ぶれはコ・ユンジョン、ノ・サンヒョン、ノ・ユンソ、パク・ヒョンシク、シン・スンフン、シン・イェウン、シン・ヒョンジ、アーデン・チョ、アン・ウンジン、アン・ヒョソプ、イ・グァンス、イ・ドヒョン、イ・スヒョク、イ・ジュニョン、イ・ジュンヒョク、イム・シワン、チャン・ドヨン、チョン・ヨビン、チョ・セホ、チョ・ユリ、チョ・ハンギョル、チュ・ジフン、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、ヘリとなっている。

（写真＝CJ ENM）「2025 MAMA AWARDS」プレゼンター

Kコンテンツを世界に発信してきた立役者をはじめ、斬新な魅力でバラエティ界を盛り上げた著名人、さらにはK-POP DNAを受け継ぐアーティストまで。多彩なKカルチャーを代表するアイコンたち、総勢25人の史上最大級のプレゼンターが、授賞式をより一層華やかに彩るに違いない。

なお、「2025 MAMA AWARDS」は、CS放送のMnet JapanとMnet Smart＋を通じて、リアルタイム日本語字幕で放送予定だ。放送時間などの詳細情報は「2025 MAMA AWARDS」の日本公式サイトで確認できる。

