當真あみ、19歳の誕生日を報告！スイカ頬張る爽やかショットを披露 | RBB TODAY

女優の當真あみが2日、自身のXを更新し、19歳の誕生日を迎えたことを報告した。
當真は2006年11月2日生まれ、沖縄県出身。2020年スカウトをきっかけに活動開始し、2021年にリクルート企業CMでデビュー。2022年にドラマ『妻、小学生になる。』（TBS系）で連続ドラマ初出演。2025年には『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）で新主人公・藍沢めぐるを演じ、連続ドラマ初主演を務めた。
當真は「19歳になりました 今年も皆さんにたくさん作品をお届けできるように！スイカもたくさん食べます！10代最後の一年も宜しくお願いします」とコメント。白いノースリーブ姿で大きなスイカを頬張る、笑顔の写真も公開した。
投稿には、「お誕生日おめでとうございます！」「ラストティーン楽しんでね」「これからの作品も期待してます」など、ファンから祝福メッセージが寄せられている。
