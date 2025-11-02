健康的な美脚に目が行く…韓国の21歳チアガール、大胆ホットパンツ衣装でファンを魅了！【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ガウンが大胆なホットパンツ衣装でファンを魅了している。

キム・ガウンのインスタグラムでは最近、自身がチアを務める台湾男子プロバレーチーム「桃園レオパーズ」のチアガールチーム「ピーチガールズ」との共同投稿が公開された。

「韓国からやってきた三本柱。キム・ガウンの戦闘服が初登場！」とキャプションに綴られた投稿には、チアリーディングの衣装姿でカメラにポーズを取るキム・ガウンが写っている。

ノースリーブのユニホームに黒のホットパンツというバレー選手さながらの衣装や、ピンクを基調としたキュートなミニスカート衣装も披露したキム・ガウン。アイドルと見紛うような愛らしいビジュアルはさることながら、スラリと引き締まった健康的な太ももも惜しげもなく見せつけ、多くのファンを虜にさせていた。

（写真＝キム・ガウンInstagram）

なお、キム・ガウンは2004年4月24日生まれの21歳。高校卒業後の2023年よりチアガールとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの大邱FC、プロバスケKBLの釜山KCCイージス、プロバレーVリーグ男子部の安山OK貯蓄銀行ウトメン、プロ野球KBOリーグのNCダイノス、台湾男子プロバレーの桃園レオパーズでチアを務めている。

■【写真】キム・ガウン、刺激強めな水着ショット

■【写真】韓国美人チア、今にもはち切れそうな私服姿

■【写真】韓国チアガール、水着姿のお風呂SHOT