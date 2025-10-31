元SKE48・北野瑠華、胸元セクシーな“もこもこニット”オフショに反響！ | RBB TODAY

28日、元SKE48のメンバー北野瑠華が自身の公式インスタグラムを更新。10月27日に発売された『ドラゴンエイジ』（KADOKAWA）に掲載されている、グラビアのオフショットを公開した。
北野は「もこもこ」と一言だけ綴り、オフショットを投稿。白く“もこもこ”とした質感のオフショルダーニットを素肌にまとった北野が、アンティーク調のドアのそばに佇んでいる。窓の外を眺めるアンニュイな横顔や、少しうつむき加減でカメラを見つめるショットも披露。美しいデコルテラインと透明感のある美肌が際立つ、大人の色気を感じさせるカットとなっている。
この投稿にファンからは「もこもこるかちゃんかわいい」「もこもこ衣装も可愛いけれど とっても綺麗な艶肌に見とれてしまいます！」「るかちゃん、めちゃくちゃセクシーすぎるよ」など、称賛するコメントが寄せられている。
