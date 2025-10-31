“美太もも”を大胆に丸見せ…韓国プロ野球チア、超ミニ短パンのプライベートSHOTで視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などのチアガールとして人気を博したキム・ハンナが、美太ももあらわなプライベートSHOTでファンを釘付けにしている。

キム・ハンナは最近、自身のインスタグラムを更新。

「良かった、香港♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、香港の街中でカメラに向かってポーズを披露するキム・ハンナが写っている。オーバーサイズのシャツに黒のホットパンツを合わせた私服姿で、スラリと引き締まったプロポーションを堂々と見せつけている。

チアガールとして長年活躍しただけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルが印象的なキム・ハンナ。ホットパンツからは健康的な“美太もも”もあらわにし、多くのファンを虜にさせていた。

（写真＝キム・ハンナInstagram）

キム・ハンナは1990年4月4日生まれの35歳。2011年からチアガールとしての活動を始め、これまで韓国プロ野球のKIAタイガース、Vリーグ男子部の水原KEPCOビッグストーム、女子部の現代建設ヒルステート、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ1Qなどでチアガールを務めた。2025年10月に引退を発表し、15年間のチア生活に終わりを告げた。

プライベートでは、今年6月23日に各スポーツチームで応援団長を務める3歳年下のキム・ジョンソクとの結婚を発表。同年9月に結婚式を挙げた。

