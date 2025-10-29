堺雅人、大型ロケ帰国直後に『あさイチ』生出演！ 盟友・阿部寛がVTRで明かす堺の魅力とは | RBB TODAY

俳優の堺雅人が、10月31日に放送される『あさイチ』（NHK総合）の「プレミアムトーク」に登場する。大型ドラマのロケから帰国後すぐの生出演となり、アゼルバイジャンで過ごした日々を語る。
同番組で堺は、アゼルバイジャンでの滞在エピソードを披露するほか、エジプトでの撮影中に体験した興奮の出来事や、自身の深い「歴史愛」、さらには“自分を重ねる”というある武将についても明かす。11月14日に公開を控える最新映画『平場の月』についても語る予定だ。
また、スタジオには堺の盟友として知られる阿部寛や、映画『武士の家計簿』で原作者を務めた歴史学者の磯田道史氏がVTRで登場し、堺の知られざる魅力を伝える。
菅野美穂、夫婦生活語る 堺雅人にいつもおねだり「一口ちょうだい」 | RBB TODAY
菅野美穂が、16日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）で、堺雅人との夫婦生活について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/17/195374.html続きを読む »
乃木坂46・池田瑛紗、マクドナルドCMに初出演！堺雅人と“サムライマック”頬張る | RBB TODAY
マクドナルドが肉厚ビーフの期間限定商品を復活させ、堺雅人と池田瑛紗のCMを放映する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/03/237538.html続きを読む »