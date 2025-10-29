堺雅人、大型ロケ帰国直後に『あさイチ』生出演！ 盟友・阿部寛がVTRで明かす堺の魅力とは | RBB TODAY

俳優の堺雅人が、10月31日に放送される『あさイチ』（NHK総合）の「プレミアムトーク」に登場する。大型ドラマのロケから帰国後すぐの生出演となり、アゼルバイジャンで過ごした日々を語る。

同番組で堺は、アゼルバイジャンでの滞在エピソードを披露するほか、エジプトでの撮影中に体験した興奮の出来事や、自身の深い「歴史愛」、さらには“自分を重ねる”というある武将についても明かす。11月14日に公開を控える最新映画『平場の月』についても語る予定だ。

また、スタジオには堺の盟友として知られる阿部寛や、映画『武士の家計簿』で原作者を務めた歴史学者の磯田道史氏がVTRで登場し、堺の知られざる魅力を伝える。