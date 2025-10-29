松田聖子45周年トリビュート盤「永遠の青春、あなたがそこにいたから。」トレーラー映像解禁 | RBB TODAY

松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャル・トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。～45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA～」のトレーラー映像が公開された。

同作品は11月5日よりAmazon Musicにおける独占先行配信、およびAmazon.co.jpにおける限定盤CDを先行発売する。

参加アーティストは中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大(Da-iCE)、Daoko、Suiet、REI & LIZ(IVE)、FRUITS ZIPPERと、デビューが1980年代から2020年代まで全年代のトップアーティストが名を連ねている。

今年6月にオリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得した45周年記念作品「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。～45th Anniversary 究極オールタイムベスト～」で、新録含む代表曲のセルフカバー、オリジナル曲、そしてユーミンこと松任谷由実や槇原敬之の参画も話題となった新曲まで、計45曲というフルボリュームで軌跡を辿った松田聖子。

現在、Amazon.co.jp内の松田聖子特設ページにて、CDの予約受付中だ。

商品は、初回限定盤と通常盤の2形態で発売される。初回限定盤には、松田聖子を描いたYoshifumi Shiozawaの描き下ろしイラストが、透明三方背ケース仕様でデザインされており、ブックレットにも同イラストのデザインが施されている。

また、Amazon限定盤CDの早期購入特典がトートバッグ(初回限定盤)とスマホポーチ(通常盤)となっている。

収録曲は以下の通り。

1. 瑠璃色の地球 / GRe4N BOYZ

2. Rock'n Rouge / REI & LIZ (IVE)

3. 青い珊瑚礁 / FRUITS ZIPPER

4. 渚のバルコニー / Daoko

5. 赤いスイートピー / 中森明菜

6. あなたに逢いたくて ～Missing You～ / 大野雄大 (Da-iCE)

7. 蒼いフォトグラフ / Suiet

8. SWEET MEMORIES / 椎名林檎