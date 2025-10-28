来日中のトランプ大統領、映画『ホーム・アローン２』に出てた！トリビアが再び話題に | RBB TODAY

27日、ドナルド・トランプ米大統領が第2次政権で初めて日本を訪れた。トランプ氏の来日をきっかけにSNS上では、1992年に公開された大ヒットクリスマス・コメディ『ホーム・アローン2』に出演していたというトリビアが話題になっている。

同作でトランプ氏は主人公のケビン少年に道を聞かれるシーンに本人役として出演。「ロビーはどこ？」と尋ねるケビンに「まっすぐ行って左だよ」と教えてあげる、ほんの数秒のシーンに出演している。トランプ氏の来日を受け、Xではこのカメオ出演シーンが再び注目を集めており、「これは知らなかった“ホーム・アローン2”にトランプさん出てたんですね」「これ当時劇場で観て大好きなシーンのひとつ」「ホーム・アローン2(昨年の録画)にちらっと出演してるトランプ大統領をこの前子供達と観ていたところ。」といった驚きや懐かしむ声が相次いでいる。