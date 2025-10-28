“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、ビーチでフレッシュ美ボディ魅せる！ | RBB TODAY

28日に発売された『FLASH』（光文社）最新号には、令和のグラビアクイーンとして注目される沢 美沙樹が登場している。

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

ミスマガジン2024でファイナリストに選出され、グラビア界待望の大型新人として注目を集める沢。中面では、19歳らしいフレッシュさや無邪気さを感じさせつつも、随所に見せる艶やかさも見逃せないグラビアを披露している。また、同誌には沢を含む複数名のグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱される。

弓川いち華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

同号では、「レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川いち華も登場。キックボクシングジムで撮影されたグラビアで、はつらつとした笑顔とスレンダーなボディを存分に見せつけている。

いくみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎田畑竜三郎

また、SNS総フォロワー数130万人を超える大人気コスプレイヤー・いくみは、エロスの極致ともいえる表情や、限界まで露出したバストと美ヒップなど、彼女の覚悟と新境地を感じられる5ページのグラビアを展開している。

未白ちあ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

さらに、全国ツアーを成功させたアイドルグループ・yosugalaの最年少メンバー未白ちあが『FLASH』に初登場。「世界観が自由すぎてびっくりしました」と彼女自身も語るように、喫茶店やメルヘンなセットを舞台に、コンセプチュアルなグラビアを披露。透き通った白い肌と、アンニュイな表情が似合うフォトジェニックな美貌は必見だ。

山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

加えて、理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活躍中の山田かなは、“ラブホテルで部下を誘惑する憧れの女性上司”という設定のもと、どこまでも生々しい表情と艶めかしい肢体に肉薄したグラビアを披露している。