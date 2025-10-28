阿部なつき、令和版“キューティーハニー”に！オリジナルショートドラマ配信 | RBB TODAY

11月25日より、オリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』がDMM TVの新サービス「DMM ショート」にて全15話独占配信されることが決定した。

1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、様々なメディアミックス作品が展開されてきた大人気シリーズ『キューティーハニー』。同作は令和の時代に装いも新たに登場するオリジナルストーリーだ。

主人公の如月ハニーを演じるのは、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部なつき。抜群のプロモーションで度々話題となりバラエティでも活躍する阿部が、令和の新たな「愛と正義の象徴」として「令和のキューティーハニー」を演じる。

併せて公開されたキービジュアルは、阿部が演じる如月ハニーの変身後の姿「キューティーハニー」を捉えている。燃えるような背景と相まって、まっすぐで鋭い眼差しからは強い意志が感じられ、情熱的な雰囲気を醸し出す。ハニーの象徴でもある真っ赤なショートヘアと、赤と黒の光沢あるタイトなスーツは、シリーズの伝統を受け継ぎつつ令和版としてアップデート。彼女のパワフルな印象がより際立つビジュアルとなっている。

ハニーの七変化は同ドラマでも大きな見どころの一つだ。ときには真面目なオフィススーツ姿の会社員、ときには最強プロレスラー、またあるときにはカリスマホストなど、多彩なコスチュームが続々登場する。

ストーリーは、大企業の社長令嬢から借金取りに追われる貧乏生活へと転落してしまう如月ハニー。その正体は「空中元素固定装置」により造られたアンドロイド 。愛と正義の戦士キューティーハニーとして亡き父の遺志を継ぎ、邪悪な悪党を成敗していく。

主演の阿部は「誰もが知る国民的キャラクターであるキューティーハニーを、まさか自分が演じるなんて！という高揚感がありました。」とコメント。アクション演技は初めてだったが、「アクション監督に稽古をつけていただく時間が本当に楽しかったです。」と語り、「小学生のときに剣道を習っていて実は初段を持っているので、剣の扱いを褒めていただけたのも嬉しかった」「その経験がハニーとしての強さや凛々しさに繋がった気がします。」と明かした。

また、「どんな時代でも『愛』と『勇気』を持って、自分の信じる道を貫く姿勢がハニーらしさだと思います。現代版のハニーがどんなふうに社会と戦い、輝いていくのかをぜひ楽しみにしてほしいです。」「なんと衣装チェンジもたくさんあって、どの衣装も本当に可愛らしいのでそこも注目していただけたら嬉しいです。」と見どころを述べ 、「そして観てくださる方に、少しでも『自分らしく強く生きる勇気』が届いたら嬉しいです。」とメッセージを送った。