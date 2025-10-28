EXO・チャンヨル、初の日本ソロツアー完走！多彩なセットリストでファンを魅了 | RBB TODAY

EXOのチャンヨルが、日本ソロライブツアーを成功裏に終えた。

チャンヨルの日本ソロツアー「CHANYEOL JAPAN TOUR 2025-The Days-」は、10月4日の愛知公演を皮切りに、福岡（8日）、大阪（10日）、神奈川（27日）を巡る全4都市で開催された。

今回のライブツアーは、チャンヨルの日本ソロデビューを記念して開催された。タイトル曲『ずるいよ』をはじめ、自身が作詞・作曲に参加した『考えてみたら』『Tokyo Tower』『Cherry』『UP TO YOU』『Trace』など、日本1stソロアルバムの楽曲を初披露し、観客を魅了した。

（写真＝SMエンターテインメント）チャンヨル

チャンヨルは日本のファンのために、ソロ曲『春夏秋冬』の日本語バージョンを披露したほか、『BIRD』『Love Me Right ～romantic universe～』『Drop That』『Electric Kiss』などEXOの日本リリース曲をメドレー形式で披露し、会場を大いに盛り上げた。

（写真＝SMエンターテインメント）チャンヨル

また、ギター演奏をしながら『Black Out』『Back Again』『Upside Down』『Ocean Drive』など、韓国アルバム収録曲から多彩な雰囲気のステージも披露し、客席に近づいてファンと目を合わせながら一緒に歌うなど、親しみやすい魅力を発揮した。

なお、チャンヨルは10月22日に初の日本ミニアルバム『日々』をリリースした。“日常の大切さ”をテーマに制作された全6曲が収録されており、高い評価を得ている。

