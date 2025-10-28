BTS・J-HOPE、エネルギー溢れるパフォーマンスに視線釘付け！ワールドツアー映画IMAX予告編公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEの最初のワールドツアーのアンコールコンサートを盛り込んだ映画『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』がIMAXの予告編を公開し、期待感を高めている。

公開された予告編は、J-HOPEがステージのうえで披露する爆発的なパフォーマンスとエネルギーで一気に観客を魅了している。「これまでグループとしてのみ活動をした後、1人でやれることをやってみて、自分で感じてみる挑戦だ」というJ-HOPEの率直なナレーションは、自らステージを完成していく彼の成長と自信を、臨場感を持って伝える。

（写真＝CGV ICEON）J-HOPE

続けて、ステージのうえで「準備できましたか？レッツゴー！」という叫びとともに繰り広げられる爆発的なパフォーマンスは、IMAXの圧倒的な画質とサウンドのなかで没入感を高める。強烈な照明の下でダイナミックに披露される舞台演出と鳴り響く歓声は、会場のエネルギーをそのまま伝えている。

特に、「愛してます、ARMY（BTSのファンネーム）の皆さん。忘れません。ここが私のセーフティーゾーンですから。サンキューARMY＆BTS」というJ-HOPEの最後の挨拶で終わる予告編は、ワールドツアーの感動的なフィナーレを劇場で再び鑑賞できるというメッセージを伝え、観客の心を熱くさせる。

なお、『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』は来る11月12日に韓国で公開され、日本では11月28日に公開予定だ。

◇J-HOPE プロフィール 1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

■【写真】「これは“匂わせ”」J-HOPE、美女とバカンス

■【写真】J-HOPE＆『トッケビ』コン・ユ、奇跡の2SHOT「激アツ」

■【写真】JIN＆JUNG KOOK、J-HOPEのワールドツア最終公演にサプライズ登場