ILLIT、新シングル『NOT CUTE ANYMORE』プロモーション日程公開！キュートなコラボグッズも登場 | RBB TODAY

ILLITが11月24日のカムバックを控え、新シングルのコンセプトを順次公開する。

ILLITは10月27日、公式SNSを通じて1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』のプロモーションカレンダーを公開した。

公開されたカレンダーによると、ILLITは11月3日にトラックリストを収めたトラックモーションで新シングルの雰囲気を予告し、10日と12日には「NOT CUTE」バージョンと「NOT MY NAME」バージョンのコンセプトフォトをそれぞれ公開する予定だ。

タイトル曲のMVに関するヒントは、17日のムービングポスター、21日と23日に公開される2本の公式ティザーで確認できる。そして、11月24日午後6時に新曲とMVが正式公開される。

（画像＝BELIFT LAB）

キッチュな感性あふれるパターンデザインも注目を集めている。ILLITは、イギリスのファッションブランド「Ashley Williams（アシュリー・ウィリアムズ）」とコラボレーションし、今回のシングルの随所にこのデザインを取り入れた。さらに、「Ashley Williams」ポーチバージョンと、韓国の人気キャラクター「Little Mimi（リトルミミ）」とのコラボぬいぐるみキーホルダーバージョンの2種類のグッズアルバムも販売される。

26日に実際のデザインを確認できるパッケージ写真が公開されると、世界中のファンから熱い反応が寄せられた。以前、ILLITは3rdミニアルバム『BOMB』でインイヤー型イヤホンを同封したアルバムを発売し、10代・20代はもちろん一般層まで虜にした。今回も感度の高いコラボレーションで、“トレンドアイコン”らしい存在感を見せている。

1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』は、“世の中が見る私と、自分が見る私は同じではない”という感情に気づき始めた、率直な「私」のストーリーを描いた作品だ。「もう可愛くない」という堂々たる宣言とともに新たな変化を予告したILLITがどんな新しい音楽を届けるのか注目が集まる。

なお、ILLITはカムバックを控え、11月8日・9日にソウル・松坡区オリンピック公園オリンピックホールで「2025 ILLIT GLITTER DAY IN SEOUL ENCORE」を開催し、ファンと交流する予定だ。チケットは先行販売初日に全公演が即完売し、ILLITの人気を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】ILLIT・モカ、黒猫のような“ぱっつん前髪”

■【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】ミンジュ＆モカ、“双子級”のシンクロビジュ