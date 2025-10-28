胸元がスキだらけ…“公然わいせつ”と告発された妖艶さはそのままに、減量で大変身したファサの近況【PHOTO】 | RBB TODAY

MAMAMOOのファサが、妖艶な魅力を惜しげもなく披露し、再び注目を集めている。

ファサは10月26日、インスタグラムを更新。「素敵なさよならでした！『Good Goodbye』を一緒に輝かせてくれた皆さんを思い浮かべながら、最後まで幸せな挨拶を送ります！」というコメントとともに複数の写真を投稿。さらに「忘れません。心を込めて感謝します。元気でいて、また会う日までGood Goodbye！」とファンにメッセージを伝えた。

公開された写真は、リリースしたばかりの新曲『Good Goodbye』の制作時に撮影されたビハインドショット。ファサはクロップ丈の長袖トップスでケーキを手にしたり、ホルターネックのミニワンピース姿でポーズを取ったりと、愛らしさと艶っぽさを同時に放っている。

特に今回の活動に向け、体重を“40kg台”まで減量したと明かしていたファサ。これまでよりも引き締まったボディラインと、洗練された美しさが際立ち、彼女ならではの独特な魅力を一層引き立てている。

（写真＝ファサInstagram）

ファサは10月15日に新曲『Good Goodbye』をリリース。ミュージックビデオには俳優パク・ジョンミンが出演し、公開直後から話題を呼んでいる。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

■【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス

■【写真】胸元あらわなファサ

■【写真】MAMAMOO・ファサ、衝撃的な“下半身シースルー”衣装