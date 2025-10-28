“18万円のイヤホン”を披露するはずが…整いすぎた横顔に注目集まる韓国美人女優（43） | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが約18万円の高級イヤホンを披露したものの、あまりの美貌に視線が集中した。

イ・ミンジョンは10月27日、インスタグラムを更新し「話題のアイテムをプレゼントしてもらいました。いつも美しい音だけを聞いていたい…」というコメントとともに複数の写真を投稿した。

公開された写真の中でイ・ミンジョンは、デンマークの音響ブランド「Bang & Olufsen（バング＆オルフセン）」のワイヤレスイヤホン（約18万円）を着用。“ホットなアイテム”として紹介し、嬉しそうな表情を見せた。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）

しかし、ファンの目を奪ったのは高級イヤホンではなく、彼女の端正な横顔だった。彫刻のように整った鼻筋と額のラインが際立ち、その美しさをいっそう引き立てている。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

