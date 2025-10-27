 平手友梨奈、初のワンマンライブ「零」への思いを語ったインタビュー映像が公開！ | RBB TODAY
平手友梨奈、初のワンマンライブ「零」への思いを語ったインタビュー映像が公開！

　2025年8月21日に開催された平手友梨奈初のワンマンライブ「平手友梨奈 1st LIVE “零”」と、ライブ最後に初披露された平手友梨奈作詞の楽曲『I'm human』について、当時を振り返り語ったインタビュー映像「平手友梨奈『I'm human』Official Interview」が、10月27日に平手友梨奈オフィシャルYouTubeにて公開された 。

平手友梨奈インタビュー動画

　初のワンマンライブでは、ソロ活動をスタートしてからリリースされた楽曲『bleeding love』や『ALL I WANT』、『イニミニマイニモ』、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など全12曲を披露 。

『I'm human』

　ライブを終えての感想やセットリストへのこだわり、今回のワンマンライブにて初披露された『I'm human』に込めた想いなどが、およそ20分に及ぶ動画の中で語られている 。

『失敗しないメンヘラの育て方』

　10月29日には、平手の新曲で10月より放送中のTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」エンディングテーマ『失敗しないメンヘラの育て方』が配信開始となる 。

※平手友梨奈、自作曲 『I’m human』について語ったインタビュー映像（平手友梨奈の公式Youtubeより）


