 セカオワFukase、“20歳年下”インフルエンサーと交際報道にファン驚愕「流石に20歳差はびっくりが勝つぞ」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

セカオワFukase、“20歳年下”インフルエンサーと交際報道にファン驚愕「流石に20歳差はびっくりが勝つぞ」

エンタメ その他
注目記事
SEKAI NO OWARI・Fukase
  • SEKAI NO OWARI・Fukase

　27日、光文社が運営する週刊誌『女性自身』が、SEKAI NO OWARIのボーカル・Fukase（40歳）と“20歳年下の人気インフルエンサー”との交際を報道した。この報道に、ファンからは驚きの声が寄せられている。

　この日、同誌は「《熱愛スクープ》セカオワ・Fukase　“20歳年下”人気インフルエンサーと交際していた！」と題した記事を公開。都内の「セカオワハウス」で同棲中であり、お相手はフォロワー約140万人の20歳のTikTokerだと伝えている。

　Fukaseはこれまでもたびたび交際が報じられてきた。2014年には、きゃりーぱみゅぱみゅとの交際を本人がX（旧Twitter）上で認め、「お年寄りと子どもに優しいところ」に惹かれたと語っている。その後、2015年にはFukaseの“暗号ツイート”が「WE BROKE UP（私たちは別れた）」と解釈され、破局を示唆したと受け取るファンが続出した。2016年には益若つばさとFukaseの双方がTwitterで交際を認めた。

　今回の人気インフルエンサーとの熱愛報道を受け、ファンからは「え？20歳差？」「こんなことでは嫌いになんないけど流石に20歳差はびっくりが勝つぞ。」「誰これなのと、20歳！？」「自分と母親の歳の差だからマジありえん」など、“20歳差”という年齢差に驚きの声が寄せられている。


セカオワFukase、きゃりーに惚れた理由は「お年寄りと子供に優しい」 | RBB TODAY
画像
　ロックバンド・SEKAI NO OWARIのボーカル・Fukaseが12日、歌手でモデルのきゃりーぱみゅぱみゅとの交際をTwitterで認めた。
https://www.rbbtoday.com/article/2014/08/12/122404.html続きを読む »

セカオワ・Fukaseと益若つばさ、堂々交際宣言！　お互いの好きなところ明かす | RBB TODAY
画像
　ロックバンド・SEKAI NO OWARIのボーカル・Fukaseとタレントの益若つばさが交際を宣言した。
https://rbbtoday.com/article/2016/01/08/138523.html続きを読む »

Best of SEKAI NO OWARI
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp限定】『琥珀／図鑑』 (初回限定盤A) (DVD付)(特典:ビジュアルシート付)
￥2,614
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Du Gara Di Du (通常盤) [DVD]
￥5,435
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top