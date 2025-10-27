セカオワFukase、“20歳年下”インフルエンサーと交際報道にファン驚愕「流石に20歳差はびっくりが勝つぞ」 | RBB TODAY

27日、光文社が運営する週刊誌『女性自身』が、SEKAI NO OWARIのボーカル・Fukase（40歳）と“20歳年下の人気インフルエンサー”との交際を報道した。この報道に、ファンからは驚きの声が寄せられている。

この日、同誌は「《熱愛スクープ》セカオワ・Fukase “20歳年下”人気インフルエンサーと交際していた！」と題した記事を公開。都内の「セカオワハウス」で同棲中であり、お相手はフォロワー約140万人の20歳のTikTokerだと伝えている。

Fukaseはこれまでもたびたび交際が報じられてきた。2014年には、きゃりーぱみゅぱみゅとの交際を本人がX（旧Twitter）上で認め、「お年寄りと子どもに優しいところ」に惹かれたと語っている。その後、2015年にはFukaseの“暗号ツイート”が「WE BROKE UP（私たちは別れた）」と解釈され、破局を示唆したと受け取るファンが続出した。2016年には益若つばさとFukaseの双方がTwitterで交際を認めた。

今回の人気インフルエンサーとの熱愛報道を受け、ファンからは「え？20歳差？」「こんなことでは嫌いになんないけど流石に20歳差はびっくりが勝つぞ。」「誰これなのと、20歳！？」「自分と母親の歳の差だからマジありえん」など、“20歳差”という年齢差に驚きの声が寄せられている。