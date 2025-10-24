“注目の若手俳優”本田響矢出演で話題！TOMORROW X TOGETHER、新曲『Where Do You Go?』MV公開 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）の新曲『Where Do You Go?』MVに日本の若手俳優が出演し、話題を集めている。

TOMORROW X TOGETHERは10月24日、日本3rdアルバム『Starkissed』の収録曲『Where Do You Go?』のMVを公開した。MVには俳優の本田響矢が出演しており、本編公開に先立ち、23日にティーザーが公開されたときから大きな話題となっていた。

『Where Do You Go?』は、フレッシュなバンドサウンドとアップテンポなボーカルが似合うポップロックジャンルで、独特なエレキギターサウンドと幻想的なシンセサウンドから始まり、後半は迫力のあるバンドサウンドが広がって深い余韻を残す。歌詞には「君こそが主人公」というメッセージが込められ、なかなか前向きな気持ちになれない人々に勇気や希望を届けるポジティブな楽曲だ。

（写真＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）本田響矢

MVは、都会のオフィスが舞台になっており、本田響矢が演じる青年は忙しなく働く日々の中で、時に他人が自分より優れて見えたり、自分だけが置いて行かれているような気分になる。しかし夢を諦めることなくひたむきな努力を続けることでチャンスを掴み、夢への第一歩を踏み出す。MVの最後に見せる晴れやかな笑顔が印象的だ。誰でもが共感できるストーリーが、『Where Do You Go?』の軽やかで明るい雰囲気やポジティブな歌詞と調和して、見ている者にエールを送るMVに仕上がっている。

なお、『Where Do You Go?』が収録された日本3rdアルバム『Starkissed』を10月22日にリリースしたTOMORROW X TOGETHERは、11月から埼玉・愛知・福岡・東京・大阪を巡る自身初の5大ドームツアーを開催する。

