チャウヌ、兵役中にソロカムバック決定！11月21日に2ndミニアルバム『ELSE』リリース | RBB TODAY

兵役中のチャウヌがソロ作品をリリースすることがわかった。

10月24日午後、チャウヌの公式SNSなどで2ndソロミニアルバム『ELSE』のリリースが合評されるとともに、ティザー映像が初公開された。

チャウヌは今年7月に陸軍軍楽隊へと入隊し、誠実に軍生活を送っている。今回の『ELSE』は入隊前にレコーディングを終えた作品で、昨年2月の『ENTITY』以来、約1年9カ月ぶりのソロ作品となる。

（画像＝Fantagio）『ELSE』ティザー

俳優としても着実にキャリアを積んでおり、10月29日からはメインキャストを務めるコメディ映画『ファーストライド』が韓国で公開されるほか、Netflixオリジナルシリーズ『ザ・ワンダーフールズ』の配信も控えている。

チャウヌの2ndソロミニアルバム『ELSE』は、11月21日13時に音楽配信サイトでリリース予定。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

