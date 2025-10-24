BTS・J-HOPEも登場　LE SSERAFIMの新曲『SPAGHETTI』ミュージックビデオが公開、見どころはここ！ | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が新曲『SPAGHETTI』をリリースし、ミュージックビデオを公開した。

10月24日13時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに掲載されたLE SSERAFIMの『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』ミュージックビデオは、独特の演出とメンバーの大胆なビジュアル変身で視線を奪う。

5人は眉のブリーチ、スモーキーメイク、オレンジ色のヘアカラー、初挑戦のミディアムボブといったスタイリングで強烈なインパクトを残した。

映像の中でLE SSERAFIMは、自分たちに熱狂する大衆にスパゲッティを配り、彼らを幸せにする姿を見せる。これは音楽でリスナーを楽しませる姿と重なる。特にフィーチャリングで参加したBTS・J-HOPEがミュージックビデオに登場し、強烈な存在感を放つ。彼は華やかな照明とビートに合わせ、余裕のあるラップを披露する。

（画像＝SOURCE MUSIC）『SPAGHETTI』ミュージックビデオ

LE SSERAFIMのパフォーマンスは、ミュージックビデオの魅力を一層引き立てる。5人はスパゲッティの皿やテーブルをステージに見立ててダンスを展開する。「歯の間に挟まったSPAGHETTI」「頭の中にこびりついたSSERAFIM」など直感的な歌詞をユーモラスに表現した動きがパフォーマンスの“キック”だ。

さらに5人の多彩な表情が曲の愉快な雰囲気を極大化し、目を離せなくさせる。このようにLE SSERAFIMは中毒性の強い音楽で“聴く楽しさ”を、ウィットに富んだ振り付けと表情演技で“観る楽しさ”まで加えた。

今回のミュージックビデオは、コ・ウォンテ監督がメガホンを取った。写真家として知られる彼は、LE SSERAFIMとコラボして初の映像演出に挑み、新鮮な作品を完成させた。食材が空中を漂ったり、背景を2Dアニメーションのように表現したりするなど、多様な効果と演出が印象的だ。

LE SSERAFIMは所属事務所SOURCE MUSICを通じて、「トマトソースを浴びるシーンを撮るときは、まるでソースでシャワーをした気分だった。撮影で実際にスパゲッティを多用したので、いまでは最も親しい食べ物になった」とミュージックビデオの作業後記を伝えた。

（画像＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、オルタナティブ・ファンク・ポップのジャンルで、頭の中で何度もよみがえり思い出されるLE SSERAFIMを、歯に挟まったスパゲッティにたとえている。

宮脇咲良とユンジンが作業に参加し、BTS・J-HOPEがフィーチャリングで力を添えた。5人が新たに聴かせる荒々しいボーカルと、J-HOPEのスタイリッシュなラップが相まって“聴く味”を倍加させる。

LE SSERAFIMは本日（10月24日）17時5分から放送のKBS2『ミュージックバンク』に出演し、タイトル曲の初ステージを披露する。また、スパゲッティをテーマに制作したカムバック番組『スパゲッティ、地球を巻く』（原題）がMnetとM2のYouTubeチャンネルで22時に公開される予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

