Stray Kids・ハン、初のソロOST歌唱に挑戦！ドラマ『テプン商事』を彩るパワフルボーカルに注目 | RBB TODAY

Stray Kidsのハンが、デビュー後初のソロOSTに挑戦する。

ドラマ『テプン商事』（tvN）の制作陣は10月24日、「10月26日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて『テプン商事』OST Part.3、ハンが歌う『上昇気流』をリリースする」と発表した。

『テプン商事』の第3弾OSTとなる『上昇気流』は、力強いドラムとディストーションギターが印象的なオルタナティブロックジャンルの楽曲だ。

（画像＝tvN）

デビュー後初のソロOSTに挑戦するハンのパワフルなボーカルと壮大なコーラスが、“前進し上昇していく”イメージをエネルギッシュに描き出す。挑戦的で前向きな歌詞が重なり、聴く人に強烈なカタルシスを与える。

これまで『テプン商事』のOSTには主演俳優のイ・ジュノ（2PM）とキム・ミンハが直接参加し、ドラマの没入感を高めてきた。今回、ハンの楽曲が加わることで、ドラマの勢いはさらに“上昇気流”に乗ると期待されている。

『テプン商事』は、1997年のIMF危機のさなか、社員も資金も売る物もない貿易会社の社長になってしまった新米ビジネスマン「カン・テプン」の奮闘と成長を描いた作品だ。テンポの良いストーリー展開と俳優陣の熱演により、今年のtvN土日ドラマ初回放送視聴率1位を記録するなど、放送開始直後から高い評価を得ている。

（記事提供＝OSEN）

