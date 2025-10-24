もうすぐ50歳？ “NHK韓流ドラマの女王”ハ・ジウォン、変わらぬ美貌で甘いメッセージ　「1023」の意味は【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハ・ジウォンが変わらぬ美貌で、ファンに甘いメッセージを伝えた。

ハ・ジウォンは10月23日、自身のSNSに自撮り1枚と共に「ありがとう 愛してる 1023」という短い書き込みを残した。

「10月23日」は、ハ・ジウォンのファンダム名「1023」を意味する日で、彼女が自ら作った特別な意味を持つ数字だ。“LOVE”を数字で表現した「1023」は、ハ・ジウォンとファンをつなぐ象徴的なコードであり、彼女は毎年この日をファンと共に「1023デー」として記念している。

今回も変わらずファンに温かい挨拶を届けたハ・ジウォンは、ロマンチックでありながらも真心が感じられる姿で注目を集めた。

自然な笑みを浮かべた自撮りのハ・ジウォンは、変わらぬ美しさで視線を引き付け、ファンは「さすがファン愛職人」「1023デーにこんな贈り物とは感動」「年々もっと特別になるハ・ジウォン」などの反応を見せた。

（写真＝ハ・ジウォンSNS）

なお、ハ・ジウォンは映画『雨光』（原題）の公開を控えている。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

