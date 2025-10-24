本番ステージで“熱々キス”を披露し結婚間近ともされたカップルだったが破局　イドン、消せない「元カノ」の影 | RBB TODAY

かつて交際していた歌手ヒョナは結婚して新婚生活を楽しんでいるが、イドン（DAWN）にとって彼女は今も「元カノ」という消せない影となっているのだろうか。

イドンの名前が再び元恋人ヒョナと関連して取り沙汰されることになった。別れから3年が経ち、ヒョナは歌手ヨン・ジュンヒョンと結婚したが、イドンにはいまだにヒョナの影が残っていた。

イドンは淡々と線を引こうとしているが、恋愛に関する彼の発言すべてがヒョナと結び付けられてしまう状況だ。

10月22日に公開されたTVINGオリジナルバラエティ番組『乗り換え恋愛』シーズン4の第6・7話に、イドンがゲストとして出演した。今年7月に社会服務要員としての代替服務を終えたイドンは、今回が除隊後初の本格的な放送出演となり、カムバックを知らせた。

MCのイ・ヨンジンが「制作陣が前シーズンから出演オファーを送っていたそうですね」と尋ねると、イドンは「当時は自分が何かできる状況ではなかった」と笑った。ヒョナとの長く騒がれた公開恋愛の末に破局した直後だったためだ。

特にこの日、イドンは元恋人ヒョナを連想させる質問を受け、話題を集めた。彼は『乗り換え恋愛』で新しい相手と出会ったり、元恋人と復縁したりする出演者について、「別れた後、一度も連絡したことがない。連絡が来ても返信したことがないから、復縁は理解できない」と線を引いた。

またイドンは、イ・ヨンジンから「元恋人が別の異性と親しくなる感情を理解できるか？」と聞かれると、「わかるんじゃないかな」と率直に答えた。ヒョナがイドンとの破局後にヨン・ジュンヒョンと交際し、結婚した経緯から、この発言もヒョナと関連づけられて解釈された。

するとイ・ヨンジンは「すまない」と謝罪。このイドンの発言は、視聴者の間で「ヒョナを思い浮かべた言葉」として注目を集めている。

イドンとヒョナは2016年頃から交際をスタートし、2018年に熱愛を認めたが、所属事務所の問題など様々な騒動がつきまとった。2人は一緒にバラエティ番組に出演し、SNSにカップル写真を公開、本番ステージでキスを披露するなど率直に愛情を示してきたが、2022年11月に破局を発表した。

その後、何度か復縁説も浮上したが、ヒョナは2024年、長年の同僚であったヨン・ジュンヒョンと結婚し、新たな人生の幕を開いた。

いまや別々の人生を歩む2人だが、かつての公開恋愛のインパクトは今もなお尾を引いているようだ。

◇イドン（DAWN） プロフィール

1994年6月1日生まれ。本名はキム・ヒョジョン。2016年10月、ボーイズグループPENTAGONのメンバーとしてデビュー。20017年5月には同じグループのフイ、歌手ヒョナとともにTriple Hとしても活躍した。2018年にヒョナとの熱愛を認め、CUBEエンターテインメントを退社し、併せてPENTAGONからも脱退。以降、SNSなどにラブラブな写真を公開するなど順調な交際を続けてきたが、2022年11月、突然の破局を発表して6年間の愛にピリオドを打った。

