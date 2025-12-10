少女時代・ヒョヨン、スヨンの交際相手を自身のコンテンツに招待！仲良しトークに期待 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のヒョヨンが、同グループのスヨンと交際中の俳優チョン・ギョンホに会った。

去る12月9日、YouTubeチャンネル「Hyo’s Level Up」の公式アカウントには、「パーティーに招待されました」という文章とともに今週のゲストの撮影証明ショットが公開された。

公開された写真には、ヒョヨンの横に並んで立って微笑むチョン・ギョンホが写っており、目を引く。ヒョヨンはその横でハートを作って、ポーズを取っている。

左からヒョヨン、チョン・ギョンホ

投稿には、「場所：DJヒョの家 ゲスト：チョン・ギョンホ 入場条件：『プロボノ：アナタの正義救います！』のリアルタイム視聴 ドレスコード：5年ぶりなのに昨日会った関係性のテンション」というお知らせとともに、「明日（12/10）18時『ご飯よくおごるヒョ シーズン2』EP.16チョン・ギョンホ編に招待します～」というコメントが含まれ、期待を高めた。

なお、チョン・ギョンホは少女時代のスヨンと2012年から恋愛を始め、14年間にわたる交際を続けている。現在、彼はドラマ『プロボノ：アナタの正義救います！』に出演中だ。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

