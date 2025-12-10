TXT、5部門で米ビルボードの年間チャート入り！日本でも年間アルバムセールスが好調 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、2025年ビルボード年間チャート5部門に入った。

12月10日、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した「2025年年間チャート」によると、TOMORROW X TOGETHERは7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』と4thフルアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』をそれぞれ「トップアルバムセールス」（32位、37位）、「トップカレントアルバムセールス」（25位、38位）、「ワールドアルバム」（12位、14位）にチャート入りさせた。

2作品が、アメリカのフィジカルアルバムセールスを基盤にしたチャートに同時に入ったという点で、グループの競争力を確認することができる。

これに加え、TOMORROW X TOGETHERは「トップアルバムセールスアーティスト」（13位）と「ワールドアルバムアーティスト」（4位）にもランクインし、計5部門にチャートインした。

日本でも勢いが続いた。最近発表されたビルボードジャパンの2025年年間チャートでは『The Star Chapter：TOGETHER』（12位）、日本3rdフルアルバム『Starkissed』（17位）、『The Star Chapter：SANCTUARY』（58位）まで、3つのアルバムが並んで「トップアルバムセールス」に名を連ねた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは年末も話題性を保ち続けている。彼らは来る12月13日に「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」、25日に『2025 SBS歌謡大典』などのステージに上がる予定だ。

