G-DRAGON、結婚する日も意外と近い？テレビ番組で問われ「不惑が目前。まもなく…」 | RBB TODAY

歌手G-DRAGONがテレビ番組で結婚について言及し、関心を集めている。

G-DRAGONは10月29日に放送される韓国MBCの『ソン・ソッキの質問たち』（原題）シーズン3にゲストとして出演し、ソン・ソッキと対面する。

これに関連して『ソン・ソッキの質問たち』側は10月23日、「結婚はいつしますか？ G-DRAGONを当惑させたソン・ソッキの質問」というタイトルで公式予告編を公開した。

予告編でソン・ソッキは「天才性、K-POPにおいてこの人の存在は非常に特別だ。10年ぶりに再びインタビューをすることになった」と述べ、G-DRAGONを紹介した。

G-DRAGONは「不惑を目前に控えた私としては…」と口を開き、続いてソン・ソッキが「結婚はいつしますか？」と質問すると、G-DRAGONは「私もまもなく…」と言葉を濁した。

（画像＝MBC）『ソン・ソッキの質問たち』に出演したG-DRAGON

これが結婚に関する質問への答えなのかは確かではないが、私生活に関する質問が公開され、ファンと大衆の関心が高まっている。

これにソン・ソッキは「君にはすべて計画があったのだな」と言葉を添え、好奇心を刺激した。

またG-DRAGONは、19年にわたる音楽活動についても振り返る。彼は「自分の人生を振り返ってみると、その休符のあと転換をして再び始めることができたと思う」と述べ、休息期以降の新たな出発について語る。

ソン・ソッキはさらに「人間クォン・ジヨンとして最もやりたいことは何ですか？」と質問し、G-DRAGONは「実は今回の収録を決めるにあたって…」と率直な答えを予告し、期待感を高めている。

（画像＝MBC）『ソン・ソッキの質問たち』に出演したG-DRAGON

G-DRAGONは2024年にソロでカムバックした後、韓国を皮切りに東京、ブラカン（フィリピン）、大阪、マカオ、シドニー、メルボルン、台北、クアラルンプール、ジャカルタ、香港などアジア太平洋地域を経て、ニューアーク、ラスベガス、ロサンゼルスなどのアメリカ主要都市、そしてフランス・パリまで「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]」を開催中だ。

日本公演を最近終え、11月には台北とハノイ、12月にはソウルで公演を続ける。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

