ミスタードーナツ、濃厚“チョコづくし”の新作「ポン・デ・ショコラ」が登場！10月29日発売 | RBB TODAY

ミスタードーナツは、毎年好評の「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4種を、10月29日から2025年2月下旬までの期間限定で全国の店舗にて発売する。

ミスタードーナツ『ポン・デ・ショコラシリーズ』を期間限定発売

同シリーズは、人気のもちもち食感ポン・デ・リング生地をショコラ風味にアレンジ。ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加え、チョコレートの豊かな香りが口の中に広がるのが特徴だ。

今年は「チョコレートを存分に楽しめる」をテーマに、食感や味わいの異なるバラエティ豊かなラインアップを用意。毎年人気の「ポン・デ・ショコラ」「ポン・デ・ダブルショコラ」に加え、昨年好評だった「ポン・デ・生チョコショコラ」は、さらに濃厚でコク深い生チョコを目指して改良された。そして今年の新商品として、濃厚なショコラカスタードクリームでチョコづくしを感じられる「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」が登場する。

ポン・デ・ショコラ／テイクアウト183円／イートイン187円

「ポン・デ・ショコラ」はヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティング。テイクアウト183円、イートイン187円。

ポン・デ・ダブルショコラ／テイクアウト194円／イートイン198円

「ポン・デ・ダブルショコラ」は同生地にチョコレートをコーティング。ショコラ好きには特におすすめの商品。テイクアウト194円、イートイン198円。

ポン・デ・濃厚ショコラカスタード／テイクアウト237円／イートイン242円

「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は同生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピング。テイクアウト237円、イートイン242円。

ポン・デ・生チョコショコラ／テイクアウト237円／イートイン242円

「ポン・デ・生チョコショコラ」は同生地にチョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げた。テイクアウト237円、イートイン242円。

ミスドネットオーダー

商品の注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前に注文すると、レジに並ばずに商品の受け取りが可能となっている。