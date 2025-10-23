ドラマ出演時とはギャップが!? ジュノやキム・ミンハが出席した『テプン商事』の“打ち上げファッション” | RBB TODAY

ドラマ『テプン商事』の打ち上げに、主演の2PM・ジュノと女優キム・ミンハが出席した。

劇中、「コーヒーを淹れてほしい」と言われたことをきっかけに甘い関係へと発展した2人は、ドラマのなかの1990年代から現在へと時代を飛び越えてきたカン・テプン（演者ジュノ）とオ・ミソン（演者キム・ミンハ）のように、Y2Kファッションでドラマさながらのケミストリーを見せた。

10月22日午後、ソウル・汝矣島（ヨウィド）の飲食店でtvN土日ドラマ『テプン商事』（脚本チャン・ヒョン、演出イ・ナジョン、キム・ドンフィ）の打ち上げが開かれた。

『テプン商事』は、1997年のIMF危機のさなかに、社員も資金も売る物もない貿易会社の社長になってしまった新米サラリーマン、カン・テプンの奮闘と成長を描くドラマだ。10月11日に初放送された同作は視聴率5.9％（ニールセンコリア全国基準）でスタートし、その後右肩上がりの推移を見せ、最新の第4話では9.0％を記録した。

さらに『テプン商事』は、Netflixの韓国「今日のTOP10シリーズ」でも常に1位をキープ。14日にNetflixオリジナルシリーズ『魔法のランプにお願い』を抜いて初の1位に輝くと、その後1週間以上もトップの座を守っている。

去る10月20日に出演俳優とスタッフが最後の撮影を無事終え、これまでの労をねぎらい祝うために汝矣島の飲食店に集まった。

カン・テプン役のジュノは、グレーブラウン系のリブニットジップカーディガンにルーズフィットのカーゴパンツを合わせ、快適さと品の良さを兼ね備えた秋のストリートカジュアルルックを披露。ドラマの打ち上げというリラックスした場にふさわしい雰囲気を保ちつつ、トップスターらしい洗練を感じさせるスタイリングでカメラのフラッシュを浴びた。

特にジュノは、整えられたダークヘアと端正な顔立ちで“彫刻ビジュアル”を誇った。

続いて姿を見せたオ・ミソン役のキム・ミンハは、ユニークな刺繍ディテールがあしらわれたジャケットとカジュアルアイテムをミックスマッチさせ、個性あふれるヴィンテージヒップな打ち上げスタイルを披露。ジャケットにはゴールド系の糸で動物をはじめとした多様なモチーフの刺繍が施され、ブラックのワイドパンツにスポーティーなアグリーシューズを合わせて快適さとトレンド感を両立したストリートムードを完成させた。

このほか、クォン・ハンソル、イ・チャンフン、キム・ソンイル、イ・サンジンなど、『テプン商事』の人気を支えた俳優たちも出席し、場を華やかに彩った。彼らは肌寒くなった季節にふさわしいそれぞれのファッションを披露。劇中で1990年代を見事に再現してみせたキャストらのトレンディな装いに、汝矣島は一日中賑わいを見せた。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶～愛する人へ～』『キム課長とソ理事～Bravo! Your life～』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

