10歳下の夫が除隊して半年も経たずに妊娠？韓国人気女優に突然の“妊娠説”、ネットもざわつく | RBB TODAY

女優コン・ヒョジンに妊娠説が浮上し、話題を集めている。

きっかけとなったのは、コン・ヒョジンが10月23日未明にインスタグラムへ投稿した1枚の写真。コメントはなく、体のラインが隠れるワンピースにジャケットを羽織った姿だった。

ややふっくらと見えるお腹や、腰に手を添えたポーズから妊娠説が広がり、着ていた服もマタニティウェアのように見えたことが憶測を呼んだ。ネット上では「妊娠ですよね？」「おめでとうございます」といったコメントも寄せられた。

これを受けて、所属事務所マネジメントSOOPは同日、「コン・ヒョジンの妊娠説はまったくの事実無根です」と公式にコメントを発表し、噂を一蹴。短いハプニングとして幕を閉じた。

（写真提供＝OSEN）コン・ヒョジン（右）と夫のケビン・オ

（写真＝コン・ヒョジンInstagram）妊娠説の発端となった投稿

コン・ヒョジンは2022年に米ニューヨークで10歳年下の歌手ケビン・オと結婚。夫は今年6月に兵役を終え、満期除隊したばかりだ。

◇コン・ヒョジン プロフィール

1980年4月4日生まれ。1999年の映画『女高怪談2』でデビュー。以降、映画やドラマに多数出演。特に『サンドゥ、学校へ行こう！』でRAINと共演し、知名度を上げる。ドラマ『パスタ～恋が出来るまで～』『最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～』などヒット作が多く、2019年も主演ドラマ『椿の花咲く頃』は視聴率20％を超える大ヒットとなった。“ラブコメ女王”、“視聴率女王”などと呼ばれる韓国を代表する女優の1人。2022年10月に10歳年下の歌手ケビン・オと結婚した。

■【写真】夫が羨ましい…コン・ヒョジンの美しき水着姿

■兵役義務ないコン・ヒョジン夫ケビン・オが、韓国でわざわざ入隊した理由

■【写真】えっ、そんなところに…コン・ヒョジン、意外なガッツリ“タトゥー”