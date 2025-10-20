濃厚クリームがたまらない！ファミリーマート、あさりの旨みがきいた「クラムチャウダー」など6品を明日発売 | RBB TODAY

ファミリーマートは、10月21日よりプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」426円（税込460円）、「コク深い味わい トマトクリームスープ」426円（税込460円）「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」499円（税込538円）、「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」508円（税込548円）など全6種類の商品を発売する。

濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー（税込460円）は、濃厚なあさりの旨みに加えて、クリームのコクや野菜の風味をきかせたクラムチャウダー。具材には、あさり、ポテト、野菜にシェルマカロニを使用し、ボリューム感のある仕立てになっている。

濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー（税込460円）

コク深い味わい トマトクリームスープ（税込460円）は、トマトソースをベースにミルクでコク、チキンブイヨンで鶏の旨みを効かせ、酸味・コク・旨みのバランス良く仕上がっている。具材には、ベーコンや野菜に加えてスープ絡みの良いフジリ（パスタ）を使用。

コク深い味わい トマトクリームスープ（税込460円）

濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン（税込538円）は、チェダーチーズをはじめとしたチーズを贅沢に使用したチーズソース仕立てのグラタン。ソース絡みのよい細マカロニを使用し、どこを食べてもチーズがしっかりと感じられる。

濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン（税込538円）

ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン（税込548円）は、クリームのコクににんにくとスパイスの風味を効かせたやみつきになる味わいのグラタン。チキンとホクホク感のあるさつまいもを使用し、食感の変化も楽しめる仕立てになっている。

ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン（税込548円）

バターの風味広がる海老グラタン（税込498円）は定番の海老グラタンをバターの配合を増やし、風味のよい仕上がりに。海老とパセリがトッピングされている。

バターの風味広がる海老グラタン（税込498円）

とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア（税込599円）はデミグラスソースとチーズの濃厚な味わいが特徴のハンバーグドリア。デミグラスソースは飴色玉ねぎとグレイビーソースで奥深いコクが楽しめる。デミグラスソースと相性の良いバター風味のご飯を使用している。

とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア（税込599円）

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」会員限定で、スープ・グラタン・ドリア各種が80円引きとなるファミペイクーポンを配信する。商品は2025年10月21日（火）から順次、全国のファミリーマート約16400店で順次発売される。