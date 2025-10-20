鳥貴族、初の福袋「トリキの福袋」11月1日から販売決定！お得なギフト券とオリジナルグッズ5点入り | RBB TODAY

焼鳥チェーン「鳥貴族」を展開する株式会社エターナルホスピタリティグループが、創業40周年記念として初の福袋「トリキの福袋」を3万セット限定で販売する。同福袋は11月1日から12月12日まで全国の鳥貴族店舗で申込チケットを販売し、2026年1月中旬以降に順次発送する予定だ。価格は3900円（税込）で、1人1個までの購入制限がある。

鳥貴族福袋2026

福袋の内容は、オリジナルグッズ5点と鳥貴族公式アプリギフト券3000円分がセットになっている。グッズには「おでかけトリッキートート」「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」「トリッキーのジャガードタオル」「トリッキーコルクコースター」「鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ」が含まれる。

おでかけトリッキートート

トートバッグは外側のポケットにマスコットキャラクター「トリッキー」を入れると可愛さが倍増する仕様となっている。ブランケットには鳥貴族の定番メニューがプリントされたデザインが採用されている。

トリッキーコルクコースター

トリッキーのジャガードタオル

アプリギフト券は1000円券3枚で構成され、お会計ごとに1人1枚まで利用可能だ。有効期限は6か月で、事前に鳥貴族公式アプリのダウンロードが必要となる。対象店舗は2025年9月末時点でオープンしている国内鳥貴族店舗全店。休業により豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は除外される。

鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ