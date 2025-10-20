えっ、変装なし？女優コン・ヒョジン、10歳下夫とのラブラブ“日本旅行”SHOT公開に反響多数【PHOTO】 | RBB TODAY

女優コン・ヒョジンが10歳年下の夫と日本旅行中の近況を公開した。

コン・ヒョジンは10月20日午前、キャプションには特に何も綴らず、数枚の写真を連続で投稿した。

公開された写真には、コン・ヒョジンが夫で歌手のケビン・オと日本旅行中の様子が写っている。マスクや帽子もしていないラフな私服姿で、仲睦まじそうに手を握りながら歩く後ろ姿が見る者の目を引く。

ほかにも、宿泊先とみられる旅館での写真や街中を散策する写真を公開したコン・ヒョジン。夫婦愛の伝わるほのぼのとした投稿には、日本のファンからも「ようこそ日本へ！」「素敵な旅になりますように」「楽しい時間を過ごしてね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝コン・ヒョジンInstagram）手を繋ぐコン・ヒョジン（右から2番目）とケビン・オ（右端）

（写真提供＝OSEN）ケビン・オ（左）、コン・ヒョジン

コン・ヒョジンは2022年10月、10歳年下の歌手ケビン・オと結婚。翌2023年12月には、ケビン・オがアメリカ国籍のため兵役義務を持たないながらも「韓国を基盤に音楽活動を広げ、妻と安定した家庭生活を築くため」として現役入隊。今年6月17日に除隊した後は、夫婦でヨーロッパへ旅行に出かけ、米ニューヨークで新婚生活を過ごす様子を伝えていた。

◇コン・ヒョジン プロフィール

1980年4月4日生まれ。1999年の映画『女高怪談2』でデビュー。以降、映画やドラマに多数出演。特に『サンドゥ、学校へ行こう！』でRAINと共演し、知名度を上げる。ドラマ『パスタ～恋が出来るまで～』『最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～』などヒット作が多く、2019年も主演ドラマ『椿の花咲く頃』は視聴率20％を超える大ヒットとなった。“ラブコメ女王”、“視聴率女王”などと呼ばれる韓国を代表する女優の1人。2022年10月に10歳年下の歌手ケビン・オと結婚した。

