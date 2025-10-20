 G-DRAGON・aespa・TXT・JO1ら出演！「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

G-DRAGON・aespa・TXT・JO1ら出演！「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ公開

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
G-DRAGON・aespa・TXT・JO1ら出演！「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ公開
  • G-DRAGON・aespa・TXT・JO1ら出演！「2025 MAMA AWARDS」第2次ラインナップ公開

K-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の第二次パフォーミングアーティストが発表された。

「2025 MAMA AWARDS」は、現地時間の11月28日にChapter 1、11月29日にChapter 2として、香港・Kai Tak Stadiumでそれぞれのステージが披露される。

K-POPの新時代をけん引するスーパールーキーから、世界で輝くグローバルアーティストまでが名を連ねた第一次ラインナップに続き、今回新たにaespa、G-DRAGON、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、MIRROR、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASUREの計10組が第二次ラインナップとして公開された。

Chapter 1（11月28日）にはi-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASUREが、Chapter 2（11月29日）にはaespa、G-DRAGON、IDID、JO1、KYOKA、TOMORROW X TOGETHERが出演予定だ。

i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE
ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved
aespa、G-DRAGON、IDID、JO1、KYOKA、TOMORROW X TOGETHER
ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

日本では、CS放送のMnet JapanおよびMnet Smart+で「2025 MAMA AWARDS」がリアルタイム日本語字幕付きで放送される予定。放送時間などの詳細は、「2025 MAMA AWARDS」日本公式サイトで確認できる。

今年の「2025 MAMA AWARDS」は、ステージと観客が音楽を通してひとつになって盛り上がる瞬間を表現したフレーズ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興（흥、フン）”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではの言葉だ。

なお、今年の「2025 MAMA AWARDS」は、国際的な決済ブランド・Visaがタイトルスポンサーとして参加。Mnet Japanや各種デジタルプラットフォームを通じてリアルタイムで世界へ同時配信され、世界中のK-POPファンが一体となって楽しめるグローバル授賞式となる見込みだ。

【写真】aespa、ディズニー満喫ショット

【写真】「水も滴るいい男…」TXT・ヨンジュン、雨に濡れた無防備ショット

JO1は“K-POPアーティスト”なのか。プロデューサーの見解は「J-POPとは違う」

《スポーツソウル日本版》

関連記事

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

関連ニュース

ピックアップ

page top