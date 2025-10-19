TWICE・ナヨン、「Victoria's Secret」ビハインドカット公開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバーであるナヨンが、ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショーのステージのビハインドカットを公開した。

ナヨンは10月17日、自身のインスタグラム・ストーリーを通じて「@momo」というタグと共に一枚の写真を掲載した。

公開された写真の中でナヨンは、メンバーのモモと共にピンク色の衣装を着てカメラの前でポーズを取っている。背後には「Victoria’s Secret Fashion Show 2025」という文字がはっきり映っており、二人がグローバルステージに立った現場であることを推測させた。

(写真=ナヨンInstagram)

ナヨンはピンクのファージャケットとブラレットスタイルの華やかな舞台衣装を思わせるルックで視線を集め、モモはシルバーの衣装に優雅さとセクシーなムードを加え、完璧な相性を誇った。

写真を見たネットユーザーたちは「ナヨンとモモの組み合わせはいつ見てもレジェンド」「可愛さそのもの」「国威発揚級のビジュアル」などの爆発的な反応を見せている。

一方、TWICEは今年デビュー10周年を迎え、アルバム『TEN: The Story Goes On』を発売した。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

■【写真】布が少ない？ナヨン、“ほぼ見えてる”コーデ